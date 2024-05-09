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Ньюкасл – Брайтон прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Ньюкасл - Брайтон прогноз Фото: premierleague.com / Автор неизвестен
Ньюкасл Ньюкасл
Премьер-лига Англия 11 мая 2024, 10:00 Ньюкасл - Брайтон
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Англия, Newcastle, Сент Джеймс Парк
Брайтон Брайтон
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Ньюкасл
Коэф.: 1.66
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100%
1хБет 5.00
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Один из поединков 37-го тура Английской Премьер-Лиги состоится в субботу днём на "Сент Джеймс Парк", где местный Ньюкасл примет Брайтон. Возникнут ли проблемы у "сорок"? Предлагаем прогноз от экспертов Dailysports.

Ньюкасл

Начало сезона у Ньюкасла получилось откровенно провальным и лишь после вылета из еврокубков "сороки" начали более-менее стабильно набирать очки. В какой-то момент даже казалось, что шансов зацепиться за еврокубки у "чёрно-белых" нет. Тем не менее, команда воспользовалась проблемами конкурентов и поднялась на шестое место.

В последнем туре Ньюкасл на выезде со счётом 4:1 обыграл Бернли и это победа стала уже четвёртой в крайних пяти турах. Этот отрезок позволил "сорокам" подняться в таблице в зону еврокубков. Что касается домашней статистики, то Ньюкасл в 18-ти матчах уступил только в трёх встречах, оформив при этом 12-ть побед.

Брайтон

Команда Роберто Де Дзерби откровенно сдала в последнее время и заслуженно занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ. Регресс на лицо, ведь в прошлом розыгрыше "Альбион" финишировал на шестой строчке с последующим участием в еврокубках. Сейчас о подобных достижениях "чайкам" стоит только мечтать.

Очевидно, что Брайтон, после того, как обеспечил себе сохранение прописки, не имеет мотивации и банально доигрывает сезон. Лишь на минувших выходных Брайтон в противостоянии с Астон Виллой (1:0) прервал серию из шести поединков без побед (две ничьи при четырёх поражениях).

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Брайтон обыграл Ньюкасл в первом круге в домашнем матче со счётом 3:1
  • Лишь в одном матче из шести последних не сыграла ставка на «Обе забьют»
  • Ньюкасл выиграл два последних домашних матча у Брайтона, хотя перед этим не мог выиграть в трёх встречах кряду

Ньюкасл – Брайтон прогноз

Букмекеры отдают преимущество в этом противостоянии «сорокам», оценивая их победу коэффициентом в районе 1.66. Как видим, Ньюкасл дома выглядит очень уверенно. Ну и не забываем, что Ньюкасл имеет мотивацию и ведёт борьбу за еврокубки. Наша ставка «Победа Ньюкасла» с коэффициентом 1.66.

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Прогноз на матч Победа Ньюкасл
Коэф.: 1.66
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1хБет 5.00
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