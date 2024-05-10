Первый на выход. Тоттенхэм нашел покупателя на своего защитника в Италии

Ранее мы сообщали, что Тоттенхэм летом готов попрощаться с немалым количеством игроков, чтобы произвести разгрузку состава, а также финансовой ведомости. И, кажется, «шпоры» начали находить первых покупателей.

В разговорах с представителями защитника Эмерсона Рояля, как сообщает Footbal Italia со ссылкой на печатную версию La Gazzetta dello Sport, находится Милан. Как раз таки игрока оборонительного фланга, который может сыграть справа, ищут «россонери».

Предварительные разговоры уже прошли на протяжении минувших недель, но пока что камнем преткновения является цена. Тоттенхэм запрашивает за 25-летнего игрока в районе 30 миллионов евро, а итальянский гранд пока не готов платить такие деньги, считая, что сделать такую инвестицию в позицию правого защитника можно только продав кого-то с команды.