Официально. Барселона продлила контракт с молодым талантом и прописала внушающую клаусулу

Молодой талант Барселоны Пау Кубарси официально связал себя с «блауграной» контрактом до 30 июня 2027 года.

Как сообщает официальный портал каталонского клуба, в соглашении также прописана и клаусула, которая составляет аж 500 миллионов евро. Правда, до другого молодого таланта Барселоны Гави Кубарси не дотягивает, так как в его контракте отступные составляют аж миллиард евро.

Только 18 января молодой защитник дебютировал в основном составе «блауграны», а за неполные четыре месяца ему удалось часто попадать в выбор Хави, сыграв уже 20 матчей за Барселону. Ранее сообщалось, что Кубарси хочет подписать Манчестер Юнайтед, пока игрок не подпишет новое соглашение с «блауграной».

В старом контракте была прописана клаусула в 8,5 миллиона евро и именно этим намеревались воспользоваться «манкунианцы».