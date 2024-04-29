Ман Юнайтед готов задействовать клаусулу в 8,5 миллиона фунтов за молодую звезду клуба Ла Лиги

С приходом в Манчестер Юнайтед сэр Джим Рэтклифф задекларировал желание подписывать молодых игроков, но которые уже сделали себе имя, и одну из своих трансферных целей «красные дьяволы» нашли в Испании.

«Манкунианцы» осведомлены о клаусуле в 8,5 миллиона фунтов, которая прописана в контракте 17-летнего защитника Барселоны Пау Кубарси, и, как сообщаетGiveMySport, готовы активировать её, чтобы забрать центрбека себе.

Но, есть один нюанс. Пункт действителен, пока действителен молодёжный контракт Кубраси. В полноценное же соглашение «блауграна» намерена включить отступные в районе 860 миллионов фунтов.

Пока что переговоры по новому контракту идут, и многое указывает на то, что консенсус в данном вопросе будет достигнут, так как сам Кубраси хотел бы остаться в Барселоне.

Ранее сообщалось о том, что каталонцы проявляют намерения оставить в команде ещё одного центрбека – Жуля Кунде.