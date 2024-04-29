Барселона не намерена продавать своего основного защитника

После того как в имя главного тренера Барселоны на грядущий сезон была внесена ясность, «блауграна» может спокойно проводить работу на трансферном рынке, в том числе – определить игроков, с которыми клуб летом попрощается. Один из футболистов в этот список не попадает.

В последнее время появились сообщения о заинтересованности Астон Виллы в защитнике Барселоны Жюле Кунде, но, как подчеркивает Фабрицио Романо, каталонцы довольны игроком и не намерены прощаться с ним.

Изменить мнение Жоана Лапорты и других боссов «блауграны» может хорошее финансовое предложение по 25-летнему центрбеку, но пока что на «Камп Ноу» такового не поступало.

Напомним, что избавиться от одного центрального защитника летом Барселона таки может и с большой долей вероятности ним станет Рональд Араухо, которым уже длительное время интересуется мюнхенская Бавария.