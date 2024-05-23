Экс-тренер Реала Мадрид официально возглавил Вест Хэм

Как и ожидалось ранее, известный испанский тренер Хулен Лопетеги официально возглавил Вест Хэм.

Детали контракта Лопетеги с лондонским клубом официально не розглашаются. Как сообщает Фабрицио Романо, Вест Хэм и Лопетеги достигли договоренности еще две недели назад.

На посту главного тренера Вест Хэма Лопетеги заменил легендарного Дэвида Мойеса, контракт которого завершается в июне и клуб решил не продлевать сотрудничество.

Последним местом работы Лопетеги был Вулверхэмптон, который он покинул летом 2023 года из-за несогласия с трансферной политикой клуба.

Ранее Лопетеги тренировал Севилью, Реал Мадрид, Порту и сборную Испании. Вместе с Севильей он выигрывал Лигу Европы.

Вест Хэм завершил сезон Премьер-лиги на девятом месте.