Большие деньги. Стало известно, сколько Бернли требует от Баварии за Компани

Назначение легенды Манчестер Сити Венсана Компани новым главным тренером Баварии становится все ближе. Известный инсайдер Кристиан Фальк сообщил новые детали потенциального перехода бельгийского тренера из Бернли:

Руководитель спортивного отдела Баварии Макс Эберль провел встречу с Компани. Бельгийцу удалось впечатлить Эберля.

Обе стороны согласовали все условия контракта Компани с Баварией.

Сейчас идут переговоры Баварии и Бернли. Бавария предлагает за Компани 10 миллионов евро, но Бернли просит на 10 миллионов больше. Однако мюнхенцы уверены, что смогут в итоге договориться.

Ранее Баварии отказали Хаби Алонсо, Юлиан Нагельсманн и Ральф Рангник. Также она пыталась договориться о продолжении сотрудничества с Тухелем, но и эти переговоры провалились.

Компани тренирует Бернли с лета 2022 года. Под его руководством Бернли уверенно выиграл Чемпионшип, но по итогам завершившегося сезона вылетел из Премьер-лиги с 19 места.

Напомним, Бавария завершила сезон Бундеслиги на третьем месте.