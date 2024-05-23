На Копа Америка арбитры смогут использовать розовую карточку. Что она означает?

Ближайшим летом, на Копа Америка-2024, впервые в истории футбола арбитры смогут показывать не только желтую или красную карточку, но и розовую.

Розовая карточка означает, что команде разрешена шестая замена из-за сотрясения мозга. Команде соперника также будет разрешена дополнительная замена при таком сценарии травмы головы.

Правило дополнительной замены при травме головы существовало и ранее, но до этого арбитры не показывали карточку.

Копа Америка-2024 пройдет в США с 20 июня по 14 июля. В турнире примут участие 16 команд, поделенных на 4 группы.

Действующим обладателем Копа Америка является сборная Аргентины.