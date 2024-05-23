Мадридский Реал готовит грабеж игроков академии своих соперников

Несмотря на то, что Атлетико является одним из главных соперников мадридского Реала, королевский клуб не гнушается переманивать игроков «матрасников» к себе.

Так, как сообщает Mundo Deportivo, «сливочные» готовятся пригласить под дюжину представителей академии Атлетико. Одним из них станет вратарь дублирующего состава Серхио Местре, что для «матрасников» стало необычайно больным фактом, так как никто не мог предположить, что после десятка лет в академии Атлетико он уйдет к вечному сопернику.

В Реал должны перейти игроки чуть ли не всех возрастных категорий, так как академия Атлетико считается чуть ли не показательно образцовой. В том числе присматриваются и к дублирующему составу, который, что примечательно, сумел не проиграть королевской Кастильи в матчах чемпионата.