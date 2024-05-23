Лопетеги готов пригласить в Вест Хэм одного из лидеров сенсационного Байера

Сегодня испанский специалист Хулен Лопетеги официально стал главным тренером Вест Хэма, и уже известно о его первых желанных трансферах во главе «молотобойцев».

Как сообщаетGIVEMESPORT, лондонский клуб является большим поклонником нападающего Байера Виктора Бонифейса, а технический директор Вест Хэма Тим Стейдтен более серьезно смотрит на трансферную политику клуба в преддверии летнего окна.

Правда, заполучить нигерийского нападающего будет непросто, так как главный тренер Байера Хаби Алонсо весьма рассчитывает на 23-летнего игрока и желает, чтобы он остался в команде и впредь. Но, «фармацевты» допускают возможность продажи Бонифейса, но предложение по нему должно стартовать с 47 миллионов фунтов стерлингов.

На случай неудачи с форвардом Байера Вест Хэм имеет и другую кандидатуру из Бундеслиги – нападающий Штутгарта Сергу Гирасси.