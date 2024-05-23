СРОЧНО! Мотта покидает Болонью

Итальянская Болонья на своем сайте объявила, что главный тренер команды Тьяго Мотта решил не продлять контракт с клубом и покинет команду по его окончанию.

Дополнено: в заявлении «россоблю» сказано, что специалист проинформировал о своём решении сегодня утром. Клуб принял это решение до ведома и поблагодарил Мотту за работу и пожелал успехов в будущем.

«За эти два года я встретил подготовленного и побеждающего тренера, - говорит президент Джои Сапуто, — который придал команде блестящую игровую индивидуальность. Цель квалификации в Лигу чемпионов вписала его и всех игроков в историю нашего клуба. Я бы хотел, чтобы он остался в Болонье, но я могу только поблагодарить его и его сотрудников за эти замечательные сезоны и пожелать ему всего наилучшего в будущем».

Предполагается, что Мотта возглавит туринский Ювентус, который недавно попрощался с Массимилиано Аллегри.