Ман Юнайтед готов активировать клаусулу в контракте аргентинского таланта

Позиция центрального защитника является чуть ли не основополагающей для работы Манчестер Юнайтед на летнем трансферном рынке. Много игроков покинут «Олд Траффорд», и клуб озаботился о поиске их замены.

Такую «манкунианцы» нашли в Аргентине, и, как сообщает teamTALK, Манчестер Юнайтед готов подписать 19-летнего вундеркинда из Боки Хуниорс Аарона Ансельмино. В стане аргентинского гранда он составляет пару центрбеков вместе с бывшим игроком манчестерского клуба Маркосом Рохо.

«Манкунианцы» определили Ансельмино приоритетной целью на летнее трансферное окно и готовы потратить 25 миллионов евро, чтобы заполучить игрока. Именно такая сумма прописана в контракте 19-летнего защитника.

Примечательно, что продажа Ансельмино может стать самой дорогой в истории Боки Хуниорс. Ранее сообщалось, что игроком заинтересовался лондонский Челси.