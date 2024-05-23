Легендарный Рауль решил покинуть Реал. Известно, в какой стране он будет работать

Легендарный экс-нападающий Рауль Гонсалес, который тренирует Кастилью, решил покинуть Реал Мадрид после завершения текущего сезона.

Как сообщает Sport Bild, Рауль продолжит тренерскую карьеру в одном из немецких клубов. Однако название клуба пока что не уточняется.

Рауль вдохновлен примером Хаби Алонсо, который после работы с дублем Реал Сосьедада возглавил Байер Леверкузен и выиграл Бундеслигу.

Германия – не чужая для Рауля страна. После своей невероятной карьеры в Реале Мадрид он перешел в Шальке, за который играл два года.

Рауль тренирует Кастилью с лета 2019 года. Под его руководством она сыграла 170 матчей: 70 побед, 52 ничьих и 48 поражений.