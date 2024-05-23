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Forbes обновил рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира. Кто лидирует?

Новости футбола Сегодня, 07:42
Евгений Кравченко эксперт Dailysports Евгений Кравченко
Forbes обновил рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира. Кто лидирует? Handout/Laureus via Getty Images

Издание Forbes сегодня опубликовало новый рейтинг наиболее дорогих футбольных клубов мира.

Третий год подряд лидерство удерживает Реал Мадрид, чья стоимость оценивается в 6,6 милларда долларов. Второе место остается у Манчестер Юнайтед – 6,55 миллиарда, а третье место в Барселоны – 5,6 миллиарда.

Топ-10 самых дорогих футбольных клубов мира

  1. Реал Мадрид – $6,6 миллиарда
  2. Манчестер Юнайтед – $6,55 миллиарда
  3. Барселона – $5,6 миллиарда
  4. Ливерпуль – $5,37 миллиарда
  5. Манчестер Сити – $5,1 миллиарда
  6. Бавария – $5 миллиардов
  7. ПСЖ – $4,4 миллиарда
  8. Тоттенгем – $3,2 миллиарда
  9. Челси – $3,13 миллиарда
  10. Арсенал – $2,6 миллиарда

Согласно прогнозам, в следующем году стоимость Реала Мадрид только возрастет и он сохранит лидерство.

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Реал Мадрид Ла Лига Испания
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