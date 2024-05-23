Forbes обновил рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира. Кто лидирует?
Новости футбола Сегодня, 07:42Евгений Кравченко эксперт Dailysports
Handout/Laureus via Getty Images
Издание Forbes сегодня опубликовало новый рейтинг наиболее дорогих футбольных клубов мира.
Третий год подряд лидерство удерживает Реал Мадрид, чья стоимость оценивается в 6,6 милларда долларов. Второе место остается у Манчестер Юнайтед – 6,55 миллиарда, а третье место в Барселоны – 5,6 миллиарда.
Топ-10 самых дорогих футбольных клубов мира
- Реал Мадрид – $6,6 миллиарда
- Манчестер Юнайтед – $6,55 миллиарда
- Барселона – $5,6 миллиарда
- Ливерпуль – $5,37 миллиарда
- Манчестер Сити – $5,1 миллиарда
- Бавария – $5 миллиардов
- ПСЖ – $4,4 миллиарда
- Тоттенгем – $3,2 миллиарда
- Челси – $3,13 миллиарда
- Арсенал – $2,6 миллиарда
Согласно прогнозам, в следующем году стоимость Реала Мадрид только возрастет и он сохранит лидерство.
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