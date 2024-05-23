Forbes обновил рейтинг самых дорогих футбольных клубов мира. Кто лидирует?

Издание Forbes сегодня опубликовало новый рейтинг наиболее дорогих футбольных клубов мира.

Третий год подряд лидерство удерживает Реал Мадрид, чья стоимость оценивается в 6,6 милларда долларов. Второе место остается у Манчестер Юнайтед – 6,55 миллиарда, а третье место в Барселоны – 5,6 миллиарда.

Топ-10 самых дорогих футбольных клубов мира

Реал Мадрид – $6,6 миллиарда Манчестер Юнайтед – $6,55 миллиарда Барселона – $5,6 миллиарда Ливерпуль – $5,37 миллиарда Манчестер Сити – $5,1 миллиарда Бавария – $5 миллиардов ПСЖ – $4,4 миллиарда Тоттенгем – $3,2 миллиарда Челси – $3,13 миллиарда Арсенал – $2,6 миллиарда

Согласно прогнозам, в следующем году стоимость Реала Мадрид только возрастет и он сохранит лидерство.