"Они одно и то же дерьмо". Защитник Боруссии Дортмунд грубо выссказался о финале
Новости футбола Сегодня, 05:38
twitter.com/theMadridZone
До финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24 еще более двух недель, но обстановка перед матчем накаляется все больше.
В сеть попал отрывок из интервью защитника Боруссии Дортмунд Юлиана Райерсона после победы над ПСЖ, в котором он не очень красиво выссказался о будущем сопернике своей команды.
“Хотелось бы сыграть с Баварией или Реалом в финале? Мне все равно. Они одно и то же дерьмо”, – сказал норвежский футболист.
Напомним, Боруссия Дортмунд в полуфинале дважды обыграла ПСЖ со счетом 1:0. Ее соперником в финале будет Реал Мадрид, который после ничьей 2:2 в Мюнхене в Мадриде вырвал победу над Баварией 2:1.
Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на легендарном стадионе Уэмбли в Лондоне.
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