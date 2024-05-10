"Они одно и то же дерьмо". Защитник Боруссии Дортмунд грубо выссказался о финале

До финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24 еще более двух недель, но обстановка перед матчем накаляется все больше.

В сеть попал отрывок из интервью защитника Боруссии Дортмунд Юлиана Райерсона после победы над ПСЖ, в котором он не очень красиво выссказался о будущем сопернике своей команды.

“Хотелось бы сыграть с Баварией или Реалом в финале? Мне все равно. Они одно и то же дерьмо”, – сказал норвежский футболист.

Напомним, Боруссия Дортмунд в полуфинале дважды обыграла ПСЖ со счетом 1:0. Ее соперником в финале будет Реал Мадрид, который после ничьей 2:2 в Мюнхене в Мадриде вырвал победу над Баварией 2:1.

Финал Лиги чемпионов состоится 1 июня на легендарном стадионе Уэмбли в Лондоне.