Марсель выиграл у Милана борьбу за португальского тренера

Главный тренер Лилля Паулу Фонсеку не возглавит Милан ближайшим летом. Португальский тренер продолжит работать во Франции.

Как сообщает Tuttosport, Фонсека в ближашие недели примет предложение Марселя. Его контракт с клубом будет рассчитан на три года. Ожидается, что Марсель сделает Фонсеку вторым наиболее оплачиваемым тренером во Франции после Луиса Энрике.

Отмечается, что Фонсеке нравится во Франции и он не хотел бы покидать эту страну в обозримом будущем.

Ранее Фонсеку называли одним из фаворитов на место главного тренера Милана, который решил отправить в отставку Стефано Пиоли.

Вчера Марсель проиграл Аталанте со счетом 0:3 в ответном матче полуфинала Лиги Европы. До конца сезона с этой командой в качестве исполняющего обязанности главного тренера работает Жан-Луи Гассе. До него в этом сезоне Марсель тренировали Дженнаро Гаттузо и Марселино Гарсия Тораль.