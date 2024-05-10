EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Марсель выиграл у Милана борьбу за португальского тренера

Марсель выиграл у Милана борьбу за португальского тренера

Новости футбола Сегодня, 04:35
Евгений Кравченко эксперт Dailysports Евгений Кравченко
Марсель выиграл у Милана борьбу за португальского тренера twitter.com/lnstantFoot

Главный тренер Лилля Паулу Фонсеку не возглавит Милан ближайшим летом. Португальский тренер продолжит работать во Франции.

Как сообщает Tuttosport, Фонсека в ближашие недели примет предложение Марселя. Его контракт с клубом будет рассчитан на три года. Ожидается, что Марсель сделает Фонсеку вторым наиболее оплачиваемым тренером во Франции после Луиса Энрике.

Отмечается, что Фонсеке нравится во Франции и он не хотел бы покидать эту страну в обозримом будущем.

Ранее Фонсеку называли одним из фаворитов на место главного тренера Милана, который решил отправить в отставку Стефано Пиоли.

Вчера Марсель проиграл Аталанте со счетом 0:3 в ответном матче полуфинала Лиги Европы. До конца сезона с этой командой в качестве исполняющего обязанности главного тренера работает Жан-Луи Гассе. До него в этом сезоне Марсель тренировали Дженнаро Гаттузо и Марселино Гарсия Тораль.

Связанные команды и лиги
Марсель Лилль Милан Лига 1 Франция
Популярные новости
Что нужно знать о Чемпионате мира по хоккею 2024 Формат, ключевые даты, история, фавориты Новости хоккея Сегодня, 04:31 Что нужно знать о Чемпионате мира по хоккею 2024. Формат, ключевые даты, история, фавориты
Ставка на опыт. Анчелотти определился, какой голкипер должн сыграть в финале Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 03:34 Ставка на опыт. Анчелотти определился, какой голкипер должен сыграть в финале Лиги чемпионов
Стало известно, кто сыграет в финале Лиги конференций УЕФА Новости футбола Вчера, 17:16 Стало известно, кто сыграет в финале Лиги конференций УЕФА
Байер снова ушел от поражения на последней минуте и установил рекорд в истории футбола Новости футбола Вчера, 17:08 Байер снова ушел от поражения на последней минуте и установил рекорд в истории футбола
Стала известна дата, когда ПСЖ проведет церемонию прощания с Мбаппе Новости футбола Вчера, 14:54 Стала известна дата, когда ПСЖ проведет церемонию прощания с Мбаппе
Официально. Барселона продлила контракт с молодым талантом и прописала внушающую клаусулу Новости футбола Вчера, 08:03 Официально. Барселона продлила контракт с молодым талантом и прописала внушающую клаусулу
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 04:35 Марсель выиграл у Милана борьбу за португальского тренера Новости хоккея Сегодня, 04:31 Что нужно знать о Чемпионате мира по хоккею 2024. Формат, ключевые даты, история, фавориты Новости футбола Сегодня, 03:58 Пепе может перейти из Порту в Барселону Новости футбола Сегодня, 03:34 Ставка на опыт. Анчелотти определился, какой голкипер должен сыграть в финале Лиги чемпионов Новости футбола Сегодня, 02:57 Хави Симонс не будет играть за ПСЖ в следующем сезоне Новости бейсбола Сегодня, 02:28 МЛБ регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица Новости хоккея Сегодня, 01:18 Кубок Стэнли-2024: расписание, результаты и турнирная сетка Новости баскетбола Сегодня, 01:05 Плей-офф НБА-2024. Расписание, результаты и турнирная сетка Новости футбола Вчера, 17:16 Стало известно, кто сыграет в финале Лиги конференций УЕФА Новости футбола Вчера, 17:08 Байер снова ушел от поражения на последней минуте и установил рекорд в истории футбола
Прогнозы на спорт
Теннис Сегодня Леся Цуренко – Ангелина Калинина прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года Футбол Сегодня Магдебург – Гройтер Фюрт прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года Футбол Сегодня Падерборн – Гамбург прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года Футбол Сегодня Специя – Венеция прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года Футбол Сегодня Брест – Реймс прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года Хоккей 11 мая 2024 Великобритания – Канада прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Хоккей 11 мая 2024 Франция – Казахстан прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Футбол 11 мая 2024 Йокогама Маринос – Аль-Айн прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Футбол 11 мая 2024 Селтик – Рейнджерс прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года Футбол 11 мая 2024 Эраб Контракторс – Аль-Иттихад прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года