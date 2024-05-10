"Fire". УЕФА презентовал официальный трек Евро-2024
Новости футбола Сегодня, 06:26
uefa.com
Сегодня состоялась презентация официального трека предстоящего чемпионата Европы-2024, который выполнили итальянская группа Meduza, американцы из OneRepublic, а также немецка певица Ким Петрас.
Этот трек будет использоваться во время телевизионной заставки, а также во время выхода команд на поле.
Также этот трек все трое исполнителей выполнят во время церемонии открытия турнира.
Напомним, Евро-2024 стартует 14 июня и продлится до 14 июля. Матчи примут 10 городов Германии: Берлин, Мюнхен, Дортмунд, Гельзенкирхен, Гамбург, Лейпциг, Штутгарт, Кельн, Дюссельдорф и Франкфурт.
В матче-открытия хозяева турнира Германия сыграют против Шотландии.
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