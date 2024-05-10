"Fire". УЕФА презентовал официальный трек Евро-2024

Сегодня состоялась презентация официального трека предстоящего чемпионата Европы-2024, который выполнили итальянская группа Meduza, американцы из OneRepublic, а также немецка певица Ким Петрас.

Этот трек будет использоваться во время телевизионной заставки, а также во время выхода команд на поле.

Также этот трек все трое исполнителей выполнят во время церемонии открытия турнира.

Напомним, Евро-2024 стартует 14 июня и продлится до 14 июля. Матчи примут 10 городов Германии: Берлин, Мюнхен, Дортмунд, Гельзенкирхен, Гамбург, Лейпциг, Штутгарт, Кельн, Дюссельдорф и Франкфурт.

В матче-открытия хозяева турнира Германия сыграют против Шотландии.