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Австрия – Дания прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Австрия - Дания прогноз Фото: https://ishockey.dk/
Австрия Австрия
Чемпионат Мира 11 мая 2024, 09:20 Австрия - Дания
Прага, О2 Арена
Дания Дания
Прогноз на матч Победа Дания
Коэф.: 1.83
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В еще одной субботней игре на Чемпионате мира Австрия должна сыграть против Дании. Игра начнется в 16:20 по центральноевропейскому времени, эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на этот матч.

Австрия

На прошлом Чемпионате мира австрийцы в последний момент спаслись и смогли сохранить прописку в элите. В заключительном матче группового этапа они в серии буллитов обыграли Венгрию и обошли их в турнирной таблице. Австрия не имеет ни одного представителя лучшей хоккейной лиги мира. За Австрию выступают восемь игроков команды Ред Булл Зальцбург. Австрийцы провели только один товарищеский матч перед Чемпионатом мира, в игре, которая прошла 5 мая, они проиграли Канаде 1:5. Наивысшим достижением сборной Австрии на Чемпионатах мира - являются золотые награды 1931 и 1947 годов.

Дания

Датчане лучше провели прошлогодний Чемпионат Мира. Тогда команда до последних матчей боролась за плей-офф, но пробиться в четвертьфинал не получилось. В семи играх Дания набрала восемь очков и занимает пятое место в группе. Датчане, как и Австрия, нет представителей Национальной хоккейной лиги, однако, большинство игроков представляют хорошие чемпионаты - шведскую Элитсериен или немецкую ДЕЛ. Готовясь к нынешнему турниру Дания сыграла 7 мая против Польши и смогла выиграть 3:1.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В последней очной игре между Австрией и Данией сильнее были вторые. Тогда датчане выиграли со счетом 6:1.
  • Австрия не может выиграть в основное время в семи последних матчах. Также, они пропускают больше двух голов в шести матчах подряд.

Австрия – Дания прогноз

В первом матче Чемпионата мира обе команды захотят одержать победу, но как по мне, Дания выглядит сильнее. У них больше представителей из сильных лиг, чем в Австрии. Моя ставка - победа датчан в основное время с коэффициентом 1,83.

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Прогноз на матч Победа Дания
Коэф.: 1.83
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