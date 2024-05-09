Тоттенхэм – Бернли прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года

Прогноз на матч П1(-1,5) Коэф.: 1.87 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

В субботу вечером на арене "Тоттенхэм Хотспур" местный Тоттенхэм примет Бернли. Удастся ли "шпорам" взять максимум очков в этом противостоянии? Предлагаем прогноз на этот матч от экспертов Dailysports.

Тоттенхэм

Команда Анге Постекоглу попыталась ввязаться в борьбу за Лигу чемпионов и даже максимально приблизилась к Астон Вилле. Тем не менее, "вилланы", учуяв опасность, активизировались и оторвались от "шпор" на семь баллов. По сути у Тоттенхэма последний шанс именно в этом туре, так как у команды на один матч меньше, чем у Астон Виллы.

Всему виной последние неудачи Тоттенхэма, ведь в последних пяти турах "шпоры" уступили в четырёх встречах. В частности, на минувших выходных Тоттенхэм проводил выездной матч против Ливерпуля, в котором уступил со счётом 2:4. В родных стенах Тоттенхэм уступил только в 5-ти поединках, оформив при этом 12-ть побед.

Бернли

В прошлом сезоне "бордовые" выиграли Чемпионшип, однако в элитном дивизионе команда выстрелить не смогла. Шансы Бернли сохранить прописку в элитном дивизионе все ещё есть, однако они минимальные. Всё дело в том, что за два тура до финиша команда Венсана Компани отстаёт на пять очков от Ноттингем Форест.

На минувших выходных Бернли проводил домашний матч против Ньюкасл Юнайтед, в котором уступил с крупным счётом 1:4. В целом «бордовые» выиграли только один матч из пяти последних, проиграв в двух встречах и дважды сыграв вничью. Что касается выездной статистики, то Бернли в 18-ти выездных матчах оформил только три победы при 10-ти поражениях.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге Тоттенхэм разгромил «бордовых» со счётом 5:2

«Шпоры» обыграли Бернли в рамках Кубка Англии текущего сезона со счётом 1:0

В четырёх поединках из пяти последних в этом противостоянии был зафиксирован счёт 1:0

Тоттенхэм – Бернли прогноз

«Шпоры» откровенно слабо выглядят в последних турах, однако с Бернли врядли у Тоттенхэма возникнут проблемы. Наша ставка «Победа Тоттенхэма с форой (-1.5)» с коэффициентом 1.87.

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