Бетис выпустил специальный комплект формы, чтобы привлечь внимание к изменениям климата

Клуб Ла Лиги Бетис сегодня презентовал воистину особенный лимитированный комплект формы.

Эта форма выполненна в традиционном для клуба зеленном цвете, но шорты стилизированны под земли, которая вся в трещинах из-за отсутствия влаги. Такие же трещины можно увидеть в нижней части футболки.

Таким образом Бетис пытается привлечь внимание обществоенности к глобальному потеплению и изменениям климата, из-за чего в мире высыхают целые озера.

Ожидается, что в этой форме Бетис сыграет домашний 35-го тура Ла Лги против Альмерии, который состоится в ближайшее воскресенье.