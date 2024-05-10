Бетис выпустил специальный комплект формы, чтобы привлечь внимание к изменениям климата
Новости футбола Сегодня, 07:41
twitter.com/TheShirtUnion
Клуб Ла Лиги Бетис сегодня презентовал воистину особенный лимитированный комплект формы.
Эта форма выполненна в традиционном для клуба зеленном цвете, но шорты стилизированны под земли, которая вся в трещинах из-за отсутствия влаги. Такие же трещины можно увидеть в нижней части футболки.
Таким образом Бетис пытается привлечь внимание обществоенности к глобальному потеплению и изменениям климата, из-за чего в мире высыхают целые озера.
Ожидается, что в этой форме Бетис сыграет домашний 35-го тура Ла Лги против Альмерии, который состоится в ближайшее воскресенье.
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