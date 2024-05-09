Стала известна дата, когда ПСЖ проведет церемонию прощания с Мбаппе

Будущее звезды ПСЖ Килиана Мбаппе уже определено. Сегодня стало известна дата, когда парижский клуб попрощается со своим нападающим.

Как сообщает L`Equipe, церемония прощания ПСЖ с Мбаппе состоится уже в это воскресенье, 12 мая, во время матча 33-го тура Лиги 1 против Тулузы. Эта игра будет последней домашней для чемпионов Франции в этом сезоне.

В июне контракт Мбаппе с ПСЖ заканчивается и он перейдет в Реал Мадрид как свободный агент. Ожидается, что он подпишет контракт до лета 2029 года.

Мбаппе выступает за ПСЖ с лета 2018 года. Парижский клуб купил его у Монако за 180 миллионов евро. В общей сложности на его счету 255 голов и 108 ассистов в 306 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Килиан является лучшим бомбардиром в истории клуба.

Напомним, ПСЖ уже досрочно обеспечил себе титул чемпиона Франции. В Лиге чемпионов команда Луиса Энрике неожиданно вылетела в полуфинале от Боруссии Дортмунд, а в финале Кубка Франции сыграет против Лиона.