EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Стала известна дата, когда ПСЖ проведет церемонию прощания с Мбаппе

Стала известна дата, когда ПСЖ проведет церемонию прощания с Мбаппе

Новости футбола Сегодня, 14:54
Евгений Кравченко эксперт Dailysports Евгений Кравченко
Стала известна дата, когда ПСЖ проведет церемонию прощания с Мбаппе twitter.com/theMadridZone

Будущее звезды ПСЖ Килиана Мбаппе уже определено. Сегодня стало известна дата, когда парижский клуб попрощается со своим нападающим.

Как сообщает L`Equipe, церемония прощания ПСЖ с Мбаппе состоится уже в это воскресенье, 12 мая, во время матча 33-го тура Лиги 1 против Тулузы. Эта игра будет последней домашней для чемпионов Франции в этом сезоне.

В июне контракт Мбаппе с ПСЖ заканчивается и он перейдет в Реал Мадрид как свободный агент. Ожидается, что он подпишет контракт до лета 2029 года.

Мбаппе выступает за ПСЖ с лета 2018 года. Парижский клуб купил его у Монако за 180 миллионов евро. В общей сложности на его счету 255 голов и 108 ассистов в 306 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Килиан является лучшим бомбардиром в истории клуба.

Напомним, ПСЖ уже досрочно обеспечил себе титул чемпиона Франции. В Лиге чемпионов команда Луиса Энрике неожиданно вылетела в полуфинале от Боруссии Дортмунд, а в финале Кубка Франции сыграет против Лиона.

Связанные команды и лиги
ПСЖ Тулуза Лига 1 Франция
Популярные новости
Официально. Барселона продлила контракт с молодым талантом и прописала внушающую клаусулу Новости футбола Сегодня, 08:03 Официально. Барселона продлила контракт с молодым талантом и прописала внушающую клаусулу
Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты Новости хоккея Сегодня, 06:12 Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты
Был офсайд? Центральный защитник Баварии считает, что у него "украли" гол Новости футбола Сегодня, 02:15 Был офсайд? Центральный защитник Баварии считает, что у него "украли" гол
Только не Реал. Легенда сборной Франции дал неожиданный совет Мбаппе, где продолжить карьеру Новости футбола Вчера, 12:53 Только не Реал. Легенда сборной Франции дал неожиданный совет Мбаппе, где продолжить карьеру
Стоимость 350 тысяч евро. Первый контракт Месси на салфетке выставили на аукцион Новости футбола Вчера, 12:39 Стоимость 350 тысяч евро. Первый контракт Месси на салфетке выставили на аукцион
Арбитр матча ПСЖ – Боруссия Дортмунд расплакался после финального свистка. Известна причина Новости футбола Вчера, 08:29 Арбитр матча ПСЖ – Боруссия Дортмунд расплакался после финального свистка. Известна причина
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:08 Форвард Олимпиакоса установил рекорд результативности среди африканских футолистов Новости футбола Сегодня, 15:59 Очередной гол Роналду помог Ан-Насру добыть волевую победу над Аль-Ахдудом Новости футбола Сегодня, 15:26 Челси в шаге от трансфера суперталанта Палмейраса Новости футбола Сегодня, 15:20 Стало известно, сколько Барселоне придется заплатить за главную трансферную цель Новости футбола Сегодня, 14:54 Стала известна дата, когда ПСЖ проведет церемонию прощания с Мбаппе Новости футбола Сегодня, 14:53 Неожиданно. Арсенал может вернуть бывшего вратаря Новости футбола Сегодня, 14:22 Названа необычная причина, почему Де Дзерби в свое время отказался возглавить Интер Новости футбола Сегодня, 14:04 Клуб из второго дивизиона Польши сыграет в Лиге Европы Новости тенниса Сегодня, 14:00 "Моя игра стала более непредсказуемой". Надаль прокомментировал успех на старте Мастерса в Риме Новости баскетбола Сегодня, 13:43 Форвард Милуоки получил разрыв ахиллова сухожилия и будет прооперирован
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Бостон Селтикс – Кливленд Кавальерс прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года Хоккей Сегодня Даллас Старз — Колорадо Эвеланш прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года Баскетбол Сегодня Оклахома-Сити Тандер – Даллас Маверикс прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года Футбол 10 мая 2024 Сидней – Централ Кост Маринерс прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года Хоккей 10 мая 2024 Словакия – Германия прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года Хоккей 10 мая 2024 Швейцария – Норвегия прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года Футбол 10 мая 2024 Модерн Фьюче – Национальный Банк Египта прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года Футбол 10 мая 2024 Магдебург – Гройтер Фюрт прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года Футбол 10 мая 2024 Падерборн – Гамбург прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года Хоккей 10 мая 2024 Чехия – Финляндия прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года