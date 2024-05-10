EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Эраб Контракторс – Аль-Иттихад прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года

Эраб Контракторс – Аль-Иттихад прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Араб Kонтракторс - Эль-Иттихад Эль-Сакандари прогноз Фото: facebook.com/arabcont.club / Автор неизвестен
Араб Kонтракторс Араб Kонтракторс
Премьер-лига Египет 11 мая 2024, 09:00 Араб Kонтракторс - Эль-Иттихад Эль-Сакандари
-
- : -
Египет,
Эль-Иттихад Эль-Сакандари Эль-Иттихад Эль-Сакандари
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Эль-Иттихад Эль-Сакандари не проиграет
Коэф.: 1.55
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.80
Сделать ставку

Один из поединков 22-го тура Египетской Премьер-Лиги будет сыгран в субботу в Каире, где местный Эраб Контракторс примет Аль-Иттихад. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Эраб Контракторс

"Жёлто-чёрные" выглядят откровенно слабо в текущем сезоне Египетской Премьер-Лиги и ведут борьбу за сохранение места в элитном дивизионе. На текущий момент Эраб Контракторс занимает лишь 17-е место в турнирной таблице. В 20-ти сыгранных поединках команда Шавки Гариба набрала только 15 очков, выиграв всего три поединка.

В частности, в последнем туре Эраб Контракторс проводил выездной матч против ЗЕД в котором оформил победу со счётом 1:0. Победный мяч "жёлто-чёрные" забили в начале первого тайма после чего удержали победный счёт. Эта победа прервала череду поражений команды, которая насчитывала три матча.

Аль-Иттихад

"Бело-зелёные" ещё зимой занимали вторую строчку в турнирной таблице, однако сразу несколько неудачных результатов в последних турах привели к тому, что Аль-Иттихад скатился на пятое место. Так, в 21-м матче Аль-Иттихад набрал 32 балла, оформив 8-мь побед при восьми ничейных исходах и пяти поражениях.

От лидера в лице Пирамидса команду Зорана Манойловича отделяет девять очков. К игре против Эраб Контракторс "бело-зелёные" подходят после выездного поражения от Аль-Ахли со счётом 1:4, тогда как перед этим команда обыграла дома Баладият (2:1). В целом Аль-Иттихад оформил всего одну победу в последних пяти турах, уступив сразу в двух встречах.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Аль-Иттихад оформил победу в родных стенах над этим соперником со счётом 3:2
  • Перед этим в четырёх поединках команды не забивали больше двух мячей
  • Эраб Контракторс в родных стенах не может выиграть у «бело-зелёных» в 4-х матчах подряд, хотя и проиграл на данном отрезке лишь однажды

Эраб Контракторс – Аль-Иттихад прогноз

Обе команды не впечатляют в последних поединках и букмекеры ожидаемо отдают небольшое преимущество хозяевам. На победу Эраб Контракторс дают коэффициент на уровне 2.60. С другой стороны, Эраб Контракторс не выиграл дома ни разу в этом сезоне, так что наша ставка «Аль-Иттихад не проиграет» с коэффициентом 1.55.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Эль-Иттихад Эль-Сакандари не проиграет
Коэф.: 1.55
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.80
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Оклахома-Сити Тандер - Даллас Маверикс прогноз НБА Сегодня, 21:30 Оклахома-Сити Тандер – Даллас Маверикс прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года Оклахома-Сити Тандер Коэф.: 1.75 Даллас Маверикс Рекомендуем БетВиннер
Леся Цуренко - Ангелина Калинина прогноз WTA Rome 2024 10 мая 2024, 08:00 Леся Цуренко – Ангелина Калинина прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года Леся Цуренко Коэф.: 1.89 Ангелина Калинина Сделать ставку Лайнбет
Словакия - Германия прогноз Чемпионат Мира 10 мая 2024, 09:20 Словакия – Германия прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года Словакия Коэф.: 1.78 Германия Сделать ставку Мелбет
Швейцария - Норвегия прогноз Чемпионат мира 10 мая 2024, 09:20 Швейцария – Норвегия прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года Швейцария Коэф.: 1.58 Норвегия Рекомендуем Мелбет
Магдебург - Гройтер Фюрт прогноз Вторая Бундеслига Германия 10 мая 2024, 12:30 Магдебург – Гройтер Фюрт прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года Магдебург Коэф.: 1.5 Гройтер Фюрт Сделать ставку БетВиннер
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:16 Стало известно, кто сыграет в финале Лиги конференций УЕФА Новости футбола Сегодня, 17:08 Байер снова ушел от поражения на последней минуте и установил рекорд в истории футбола Новости футбола Сегодня, 17:00 Определилась пара финалистов Лиги Европы УЕФА Новости тенниса Сегодня, 16:43 Первая ракетка мира стартовала с убедительной победы на турнире WTA в Риме Новости футбола Сегодня, 16:35 ПСВ не будет выкупать контракт американского защитника у Барселоны Новости баскетбола Сегодня, 16:24 Стало известно расписание "Финала четырех" Евролиги Новости футбола Сегодня, 16:08 Форвард Олимпиакоса установил рекорд результативности среди африканских футолистов Новости футбола Сегодня, 15:59 Очередной гол Роналду помог Ан-Насру добыть волевую победу над Аль-Ахдудом Новости футбола Сегодня, 15:26 Челси в шаге от трансфера суперталанта Палмейраса Новости футбола Сегодня, 15:20 Стало известно, сколько Барселоне придется заплатить за главную трансферную цель
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Оклахома-Сити Тандер – Даллас Маверикс прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года Теннис 10 мая 2024 Леся Цуренко – Ангелина Калинина прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года Хоккей 10 мая 2024 Словакия – Германия прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года Хоккей 10 мая 2024 Швейцария – Норвегия прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года Футбол 10 мая 2024 Магдебург – Гройтер Фюрт прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года Футбол 10 мая 2024 Падерборн – Гамбург прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года Хоккей 10 мая 2024 Чехия – Финляндия прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года Хоккей 10 мая 2024 Швеция – США прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года Футбол 10 мая 2024 Специя – Венеция прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года Футбол 10 мая 2024 Брест – Реймс прогноз и ставки на матч 10 мая 2024 года