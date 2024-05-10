Эраб Контракторс – Аль-Иттихад прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года

Прогноз на матч Эль-Иттихад Эль-Сакандари не проиграет Коэф.: 1.55 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

Один из поединков 22-го тура Египетской Премьер-Лиги будет сыгран в субботу в Каире, где местный Эраб Контракторс примет Аль-Иттихад. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Эраб Контракторс

"Жёлто-чёрные" выглядят откровенно слабо в текущем сезоне Египетской Премьер-Лиги и ведут борьбу за сохранение места в элитном дивизионе. На текущий момент Эраб Контракторс занимает лишь 17-е место в турнирной таблице. В 20-ти сыгранных поединках команда Шавки Гариба набрала только 15 очков, выиграв всего три поединка.

В частности, в последнем туре Эраб Контракторс проводил выездной матч против ЗЕД в котором оформил победу со счётом 1:0. Победный мяч "жёлто-чёрные" забили в начале первого тайма после чего удержали победный счёт. Эта победа прервала череду поражений команды, которая насчитывала три матча.

Аль-Иттихад

"Бело-зелёные" ещё зимой занимали вторую строчку в турнирной таблице, однако сразу несколько неудачных результатов в последних турах привели к тому, что Аль-Иттихад скатился на пятое место. Так, в 21-м матче Аль-Иттихад набрал 32 балла, оформив 8-мь побед при восьми ничейных исходах и пяти поражениях.

От лидера в лице Пирамидса команду Зорана Манойловича отделяет девять очков. К игре против Эраб Контракторс "бело-зелёные" подходят после выездного поражения от Аль-Ахли со счётом 1:4, тогда как перед этим команда обыграла дома Баладият (2:1). В целом Аль-Иттихад оформил всего одну победу в последних пяти турах, уступив сразу в двух встречах.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге Аль-Иттихад оформил победу в родных стенах над этим соперником со счётом 3:2

Перед этим в четырёх поединках команды не забивали больше двух мячей

Эраб Контракторс в родных стенах не может выиграть у «бело-зелёных» в 4-х матчах подряд, хотя и проиграл на данном отрезке лишь однажды

Эраб Контракторс – Аль-Иттихад прогноз

Обе команды не впечатляют в последних поединках и букмекеры ожидаемо отдают небольшое преимущество хозяевам. На победу Эраб Контракторс дают коэффициент на уровне 2.60. С другой стороны, Эраб Контракторс не выиграл дома ни разу в этом сезоне, так что наша ставка «Аль-Иттихад не проиграет» с коэффициентом 1.55.

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