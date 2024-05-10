Ноттингем Форест – Челси прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года

Прогноз на матч Победа Челси или Ничья и Тотал Больше 2,5 Коэф.: 2.01 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В предстоящую субботу в рамках 37-го тура Английской Премьер-Лиги Ноттингем Форест при поддержке родных трибун "Сити Граунд" сыграет с лондонским Челси. Команда экспертов Dailysports подготовила для вас прогноз на этот матч.

Ноттингем Форест

Команда Нуну Эшпириту Санту ведёт отчаянную борьбу за сохранение прописки в элитном дивизионе. В активе "лесников" после 36-х сыгранных поединков всего 29 набранных баллов. От зоны вылета «красных» отделяет всего три очка. Стоит признать, если бы не выездная победа над Шеффилд Юнайтед в последнем туре, то ситуация в подвале турнирной таблицы накалилась бы до предела.

Дело в том, что перед этим "лесники" не выигрывали в четырёх турах кряду, пополнив багаж только один очком. Бернли и Лутон воспользовались этим, чтобы сократить отставание до минимума. В родных стенах Ноттингем Форест в 18-ти матчах оформил только 5 побед, проиграв в 8-ми случаях.

Челси

Несмотря на огромные траты на усиление состава «аристократы» очень долго не могли найти свою игру и уже казалось, что шансов зацепиться за еврокубки у Челси нет. Тем не менее, в последних турах «синие» демонстрируют отличные результаты, тогда как конкуренты то и дело очки теряют. В итоге на текущий момент Челси занимает 7-е место в турнирной таблице, уступая Ньюкаслу всего два очка.

В последнем туре Челси в рамках лондонского дерби разгромил Вест Хэм со счётом 5:0, а перед этим со счётом 2:0 был обыгран ещё один столичный клуб Тоттенхэм. Стоит отметить, что «синих» бросает из крайности в крайность. Команда может разгромить соперника со счётом 6:0, как было с Эвертоном, а после этого получить пять безответных мячей от Арсенала.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге Ноттингем обыграл «синих» на выезде со счётом 1:0

Только в двух матчах из пяти последних сыграла ставка на «Обе забьют»

Лишь в одном матче из пяти последних сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»

Ноттингем Форест – Челси прогноз

Букмекеры ожидаемо отдают преимущество в этом матче Челси, оценивая победу гостей коэффициентом 2.03. С другой стороны, «лесникам» тоже нужны очки, так что простым матч для «синих» не будет. Наша ставка «Челси непроиграет и Тоталбольше 2.5»с коэффициентом 2.01.

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