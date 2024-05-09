Вулверхэмптон – Кристал Пэлас прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.63 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

Один из поединков 37-го тура Английской Премьер-Лиги будет сыгран в субботу на арене "Молинью", где местный Вулверхэмптон примет Кристал Пэлас. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Вулверхэмптон

"Волки" выглядели очень плохо в начале сезона, однако спустя время команде Гари О’Нила удалось найти свою игру. На текущий момент Вулверхэмптон занимает 12-е место в турнирной таблице АПЛ. В 36-ти сыгранных поединках Вулверхэмптон набрал 46 очков.

В минувший понедельник Вулверхэмптон проводил выездной матч против Манчестер Сити, в котором уступил с крупным счётом 1:5. В итоге выиграли подопечные Гари О’Нила только в одном поединке из пяти последних, уступив сразу в трёх случаях. Не лучше ситуация и в домашних матчах, где "волки" в пяти последних встречах оформили две победы при трёх поражениях.

Кристал Пэлас

У «стекольщиков» был очень непростой сезон, в котором пришлось очень тяжело из-за ухода многолетнего лидера Заа. А дальше из-за проблем с здоровьем покинул пост тренера «старина» Рой Ходжсон. После прихода австрийца Гласнера Кристал Пэлас долгое время не мог найти свою игру, однако в концовке сезона команда впечатлила.

В последнем матче Кристал Пэлас разгромил дома Манчестер Юнайтед со счётом 4:0. Эта победа стала уже четвёртой в крайних пяти турах, тогда как не проигрывают «стекольщик» вот уже в пяти матчах. Что касается выездной статистики, то в 18-ти матчах Кристал Пэлас оформил только четыре победы, проиграв в восьми случаях.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге «стекольщики» обыграли соперника со счётом 3:2 в родных стенах

В трёх матчах из пяти последних в этом противостоянии был зафиксирован счёт 2:0

Только в двух матчах из трёх последних сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»

Вулверхэмптон – Кристал Пэлас прогноз

Букмекеры отдают небольшое преимущество Кристал Пэлас в этом матче, оценивая победу гостей коэффициентом 2.49. Считаем, что в этом матче команды обменяются голами. Наша ставка «Обе забьют» с коэффициентом 1.63.

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