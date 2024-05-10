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Великобритания – Канада прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Великобритания - Канада прогноз Фото: https://twitter.com/HockeyCanada
Великобритания Великобритания
Чемпионат Мира 11 мая 2024, 05:20 Великобритания - Канада
Прага, О2 Арена
Канада Канада
Прогноз на матч Индивидуальный тотал Канада больше 6,5
Коэф.: 1.57
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Во второй игровой день на Чемпионате мира по хоккею сборная Великобритании сыграет против Канады. Этот матч состоится в субботу, 11 мая, и начнется в 12:20 по центральноевропейскому времени. Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на эту встречу.

Великобритания

Сборная, которая вернулась в элитный дивизион Чемпионата мира. В прошлом году они играли в дивизионе ІА, где заняли первое место и смогли снова выйти в элиту. Однако, в этом году Великобритания является одной из нескольких претендентов на вылет. В команде нет ни одного представителя НХЛ, основная часть игроков состоит из местного чемпионата, поэтому очевидно, что они очень сильно уступают другим соперникам. Во время подготовки к Чемпионату мира британцы сыграли три матча - 26-27 апреля и 7 мая. Два совета смогли выиграть и раз потерпели поражение.

Канада

Действующий чемпион мира и главный фаворит на титул и в этом году. Канадцы привезли на турнир очень хороший состав, который почти полностью состоит из представителей Национальной хоккейной лиги. Сразу 21 игрок играет в лучшей лиге, из которых можно выделить - защитника Джейми Олексяка, нападающих - Майкла Бантинга, Пьера-Люка Дюбуа, Энжрю Манджипане и молодого таланта - Коннора Бедарда.

Готовясь к Чемпионату мира Канада провела две игры, 5 мая выиграли Австрию, а 7 обыграли Венгрию. Также отмечу, что Кленовые имеют наибольшее количество золотых наград Чемпионата мира - 27. В прошлом году они обыграли в финале Германии со счетом 5:2.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Последняя очная игра между Канадой и Великобританией была еще в 2019 году, тогда канадцы разгромили соперников 8:0.
  • Канада не проигрывает в основное время в последних восьми из десяти игр.
  • В последних четырех матчах на Чемпионат Мира Канада не пропускает более двух голов.

Великобритания – Канада прогноз

Канадцы явные фавориты этой игры. У Великобритании почти нет шансов на победу в этой встрече. Трудно что-то придумывать, когда настолько большая разница в классе. Моя ставка - индивидуальный тотал Канады больше 6,5 голов с коэффициентом 1,57.

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Прогноз на матч Индивидуальный тотал Канада больше 6,5
Коэф.: 1.57
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