Великобритания – Канада прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года

Прогноз на матч Индивидуальный тотал Канада больше 6,5 Коэф.: 1.57 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

Во второй игровой день на Чемпионате мира по хоккею сборная Великобритании сыграет против Канады. Этот матч состоится в субботу, 11 мая, и начнется в 12:20 по центральноевропейскому времени. Эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на эту встречу.

Великобритания

Сборная, которая вернулась в элитный дивизион Чемпионата мира. В прошлом году они играли в дивизионе ІА, где заняли первое место и смогли снова выйти в элиту. Однако, в этом году Великобритания является одной из нескольких претендентов на вылет. В команде нет ни одного представителя НХЛ, основная часть игроков состоит из местного чемпионата, поэтому очевидно, что они очень сильно уступают другим соперникам. Во время подготовки к Чемпионату мира британцы сыграли три матча - 26-27 апреля и 7 мая. Два совета смогли выиграть и раз потерпели поражение.

Канада

Действующий чемпион мира и главный фаворит на титул и в этом году. Канадцы привезли на турнир очень хороший состав, который почти полностью состоит из представителей Национальной хоккейной лиги. Сразу 21 игрок играет в лучшей лиге, из которых можно выделить - защитника Джейми Олексяка, нападающих - Майкла Бантинга, Пьера-Люка Дюбуа, Энжрю Манджипане и молодого таланта - Коннора Бедарда.

Готовясь к Чемпионату мира Канада провела две игры, 5 мая выиграли Австрию, а 7 обыграли Венгрию. Также отмечу, что Кленовые имеют наибольшее количество золотых наград Чемпионата мира - 27. В прошлом году они обыграли в финале Германии со счетом 5:2.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Последняя очная игра между Канадой и Великобританией была еще в 2019 году, тогда канадцы разгромили соперников 8:0.

Канада не проигрывает в основное время в последних восьми из десяти игр.

В последних четырех матчах на Чемпионат Мира Канада не пропускает более двух голов.

Великобритания – Канада прогноз

Канадцы явные фавориты этой игры. У Великобритании почти нет шансов на победу в этой встрече. Трудно что-то придумывать, когда настолько большая разница в классе. Моя ставка - индивидуальный тотал Канады больше 6,5 голов с коэффициентом 1,57.

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