Эвертон – Шеффилд Юнайтед прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года

Прогноз на матч П1(-1,0) Коэф.: 1.66 100% -й бонус на первый депозит 100% 5.00 Сделать ставку

Ещё один поединок 37-го тура Английской Премьер-Лиги будет сыгран в субботу в Ливерпуле, где на арене "Гудисон Парк" местный Эвертон примет Шеффилд Юнайтед. Предлагаем прогноз на этот матч от экспертов Dailysports.

Эвертон

"Ириски" столкнулись с большими трудностями в текущем сезоне, однако смогли собраться в концовке и сохранить место в элитном дивизионе. На текущий момент Эвертон занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в активе 37 очков. На минувших выходных "синие" проводили выездной матч против Лутона, в котором сыграли вничью 1:1.

Перед этим команда Шона Дайча оформила три победы подряд над Ноттингем Форест (2:0), Ливерпулем (2:0) и Брентфордом (1:0). Что касается домашней статистики, то в родных стенах "ириски" в 18-ти матчах оформили всего семь побед, проиграв в семи встречах. С другой стороны, четыре победы из этих семи были добыты в последних турах.

Шеффилд Юнайтед

Команда Криса Уайлдера вернулась в элитный дивизион, однако проявить себя "клинкам" не удалось. В итоге Шеффилд Юнайтед досрочно вылетел из Премьер-Лиги. В рамках предыдущего тура "клинки" проводили домашний матч против Ноттингем Форест, в котором проиграли со счётом 1:3.

В итоге выиграть Шеффилд Юнайтед не в состоянии вот уже в 12-ти матчах кряду, набрав на указанном отрезке лишь три очка за счёт ничейных результатов. На текущий момент "клинки" занимают последнее место в турнирной таблице, набрав в 36-ти турах всего 16-ть очков.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге команды сыграли вничью 2:2 на поле «клинков»

Только в последнем матче прервалась серия из 4-х поединков, в которых забивала только одна команда

Шеффилд Юнайтед обыграл «ирисок» в последних двух поединках, хотя перед этим трижды сильнее был Эвертон

Эвертон – Шеффилд Юнайтед прогноз

«Ириски» идут явными фаворитами в этом противостоянии. Букмекеры дают на победу Эвертона коэффициент в районе 1.46. Считаем, что в этом матче Эвертон выиграет с разницей минимум в два мяча. Наша ставка «Победа Эвертона с форой (-1.0)» с коэффициентом 1.66.

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