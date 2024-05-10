Фулхэм – Манчестер Сити прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года

Прогноз на матч П2(-1,5) Коэф.: 1.65 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

Субботнюю программу 37-го тура Английской Премьер-Лиги откроет матч в Лондоне, где на арене "Крейвен Коттедж" сойдутся Фулхэм и Манчестер Сити. Предлагаем прогноз на этот матч от экспертов Dailysports.

Фулхэм

"Дачники" решили все свои вопросы в текущем розыгрыше АПЛ и доигрывают концовку сезона. На текущий момент Фулхэм с 44-мя очками занимает 13-ю строчку в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги. На минувших выходных Фулхэм проводил выездной матч против Брентфорда, в котором добился лишь ничьей 0:0.

Неделей ранее "дачники" также взяли очко в домашнем противостоянии с Кристал Пэлас (1:1). В целом в последних пяти турах Фулхэм оформил только одну победу, при двух поражениях и таком же количестве ничьих. На своём поле команда Марку Силвы в 18-ти матчах оформила 9 побед при 7-ми поражениях.

Манчестер Сити

«Горожане» ведут борьбу за золотые медали и являются фаворитом в чемпионской гонке. На текущий момент Манчестер Сити отстаёт от Арсенала на один балл, однако у команды Пепа Гвардиолы есть матч в запасе. Да и календарь у «Сити» попроще будет! Если «канонирам» предстоит сыграть с МЮ на выезде и Эвертоном дома, то у Манчестер Сити в концовке сезона матчи против Фулхэма и Вест Хэма дома, а также выезд в Лондон на матч с Тоттенхэмом.

На минувших выходных Манчестер Сити разгромил в родных стенах Вулверхэмптон со счётом 5:1, решив все вопросы уже в первом тайме. Эта победа стала уже шестой кряду в чемпионате для «горожан». Что касается выездной статистики, то «Сити» в 17-ти встречах проиграл лишь три матча при 12-ти выигранных.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге «Сити» разгромил Фулхэм на «Этихад» со счётом 5:1

Как минимум 4 гола забивалось в 5-ти из 6-ти последних поединках Манчестер Сити в АПЛ

Не больше двух голов забивалось в 4-х из 5-ти предыдущих встречах Фулхэма в чемпионате

Фулхэм – Манчестер Сити прогноз

В семи последних домашних матчах «дачники» выиграли только однажды. Не удивительно, что на победу «Сити» букмекеры дают коэффициент 1.25. Думаем, рисковать «горожане» не будут, так что наша ставка «Победа Манчестер Сити с форой (-1.5)» с коэффициентом 1.65.

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