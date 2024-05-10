Вальядолид – Эспаньол прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года

Прогноз на матч П1(0) Коэф.: 1.55 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

Центральный поединок 39-го тура испанской Сегунды будет сыгран в субботу вечером на арене "Хосе Соррилья", где местный Вальядолид примет Эспаньол. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Вальядолид

"Пусела" ведёт борьбу за прямую путёвку в Ла Лигу и на текущий момент занимает вторую строчку в турнирной таблице. В 38-ми матчах Вальядолид оформил 20-ть побед, тогда как уступил в 11-ти поединках. Команда Пауло Пеццолано имеет столько же очков, сколько и у Леганеса, однако имеет худшую разницу мячей.

На минувших выходных Вальядолид на выезде встречался с Мирандесом и оформил победу с минимальным счётом 1:0. Единственный гол гости забили уже на третьей минуте поединка. Эта победа стала уже пятой кряду для Вальядолида в Сегунде. Отметим также, что Вальядолид является лучшей командой лиги по играм на своём поле - в 19-ти матчах 13-ть побед.

Эспаньол

"Попугаи" ведут борьбу за прямую путёвку в Примеру, однако пока занимают только четвёртое место в турнирной таблице. В 38-ми турах Эспаньол набрал 61 очко и это на шесть баллов меньше, чем у дуэта лидеров. В тот же момент сразу три команды наступают на пятки «попугаям», имея на три очка меньше.

На минувших выходных Эспаньол принимал дома Хихонский Спортинг и сыграл вничью 0:0. Эта ничья стала уже четвёртой кряду для команды Луиса Мигеля Рамиса. Что касается выездной статистики, то вдали от дома «бело-синие» в 19-ти матчах оформили только 4 побед, тогда как проиграли в шести матчах.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В первом круге Эспаньол обыграл «Пуселу» на своём поле со счётом 2:0

Эспаньол обыграл Вальядолид в рамках Кубка Испании со счётом 3:1

В трёх матчах из пяти сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»

Вальядолид – Эспаньол прогноз

Букмекеры отдают преимущество хозяевам поля, оценивая победу Вальядолида коэффициентом 2.15. Считаем, что Вальядолид выиграет этот матч, однако лучше сыграть с подстраховкой. Наша ставка «Победа Вальядолида с форой (0)» с коэффициентом 1.55.

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