Без Мбаппе. ПСЖ презентовал домашнюю форму на следующий сезон

ПСЖ офицально презентовал домашний комплект формы на сезон-2024/25.

Новая форма ПСЖ очень напоминает ту, в которой команда играла в сезоне-2022/23. В том сезоне широкая полоса по центру футболки была белого цвета, а в новом сезоне она будет красной. Дизайн праактически идентичный.

Однако самое главное то, что в презентации новой формы не принимал участие звездный форвард команды Килиан Мбаппе.

ПСЖ еще официально не объявил об уходе Мбаппе, но вчера сообщалось, что во время игры против Тулузы, которая состоится в воскресенье, состоится церемония прощания с ним.

Мбаппе выступает за ПСЖ с лета 2018 года. Парижский клуб купил его у Монако за 180 миллионов евро. В общей сложности на его счету 255 голов и 108 ассистов в 306 матчах за ПСЖ во всех турнирах. Килиан является лучшим бомбардиром в истории клуба.