Почему Германия не участвовала в квалификации Евро?

Ровно через 35 дней нас ждет начало невероятного футбольного события – чемпионата Европы-2024. За звание лучшей команды Европы начнут биться 24 лучших сборных.

Однако только одна из них не участвовала в квалификации – сборная Германии. Многие задаются вопросом: почему? Ответ очень простой – Евро-2024 состоится именно в Германии, поэтому она вышла в финальную часть Евро-2024 как сборная-хозяйка.

Подобная практика была на каждом чемпионате Европы-2024, кроме предыдущего, который одновременно проходил в 12 разных странах.

Именно Германия сыграет в матче-открытия Евро-2024 против Шотландии. Также в одну группу с командой Юлиана Нагельсманна попали сборные Венгрии и Шотландии.

Напомним, турнир примут 10 немецких городов: Берлин, Мюнхен, Дортмунд, Гельзенкирхен, Гамбург, Лейпциг, Штутгарт, Кельн, Дюссельдорф и Франкфурт.

Сегодня УЕФА презентовал официальный трек Евро-2024.