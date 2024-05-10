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Польша – Латвия прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Польша - Латвия прогноз Фото: https://lhf.lv/en#noportal
Польша Польша
Чемпионат Мира Сегодня, 09:20 Польша - Латвия
Острава, Острава Арена
Латвия Латвия

В субботу, 11 мая, пройдет матч второго дня Чемпионата мира по хоккею между сборными Польши и Латвии. Игра начнется в 16:20 по центральноевропейскому времени, эксперты Dailysports подготовили для вас прогноз на эту встречу.

Польша

Сборная Польши возвращается в элитный дивизион после 22 лет. Последний раз поляки играли на таком уровне еще в 2002 году, тогда заняли итоговое 14 место. В прошлом году Польша со второго места в дивизионе ІА и вернулась в элиту. К слову, самым высоким достижением поляков на таком уровне, было четвертое место, которое они заняли еще в 1931 году.

Польша не имеет игроков на уровне НХЛ, основная часть игроков состоит из представителей местного чемпионата. Во время подготовки к Чемпионату мира поляки проведи два товарищеских матча, в обоих проиграли - 1:6 и 1:3.

Латвия

Латвийцы являются регулярным участником Чемпионатов мира по хоккею. В прошлом году сборная Латвия добилась наивысшего достижения на Чемпионатах мира. Они добрались до полуфинала, где проиграли Канаде 2:4, а в матче за третье место сенсационно обыграли США со счетом 4:3 в овертайме. Для Латвии - это историческая бронза.

На этот турнир они привезли одного представителя НХЛ - это голкипер Коламбуса Элвис Мерзликинс. Во время подготовки к турниру Латвия сыграла два матча против Норвегии. В первой игре проиграли 0:1, а во второй разгромили соперника 8:0.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В последней очной игре между Польшей и Латвией, латвийцы победили соперников 2:0.
  • Латвия не проигрывает в основное время в последних семи из восьми матчей.
  • Польша впервые за 22 года сыграет на элитном Чемпионате мира по хоккею. Латвия в прошлом году получила историческое третье место.

Прогноз на матч Польша – Латвия

Польша - один из аутсайдеров Чемпионата мира. Сборная Латвии явный фаворит этой игры, поэтому я убежден в победе этой национальной команды. Поэтому я думаю, что латвийцы одержат убедительную победу и сделаю ставку на индивидуальный тотал больше 3,5 с коэффициентом 1,66.

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