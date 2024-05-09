Майнц – Боруссия Дортмунд прогноз и ставки на матч 11 мая 2024 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 2.25 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В субботу, 11 мая, в матче 33-го тура Бундеслиги Боруссия Дортмунд на выезде сыграет против Майнца. Начало матча в 18:30 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Майнц

Матч жизни. Именно такими словами можно охарактеризовать значение этого матча для футболистов Майнца. Команда Бо Хенриксена занимает 16-е место, которое отправляет в плей-офф за право играть в элите против команды, которая финиширует на третьей позиции во Второй Бундеслиге. Однако Майнц имеет шансы избежать вылета, поскольку от спасительного 15 места, на котором идет Унион Берлин, его отделяет лишь 1 очко. “Карнавальщики” находятся просто в невероятной форме – 6 подряд матчей без поражений. Однако три последние игры они сумели лишь свести к ничьей с одинаковым счетом 1:1 против Фрайбурга, Кельна и Хайденхайма.

Боруссия Дортмунд

Боруссия Дортмунд – финалист Лиги чемпионов! То, во что в начале сезона было невозможно поверить, стало реальностью. Во вторник команда Эдина Терзича снова обыграла ПСЖ 1:0 благодаря голу Матса Хуммельса и третий раз в истории сыграет в финале ЛЧ, где ее соперником будет Реал Мадрид. В Бундеслиге Боруссия Дортмунд уже никаких задач не решает, поскольку место в Лиге чемпионов на следующий сезон ей уже гарантировано даже с пятого места. Но, несмотря на это, дортмундцы в предыдущем туре экспериментальным составом разгромили в домашнем матче Аугсбург со счетом 5:1.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Именно Майнц в предыдущем сезоне отобрал у Боруссии Дортмунд очки в последнем туре, лишив ее титула чемпионов Бундеслиги.

В 16-м туре текущего сезона Боруссия Дортмунд и Майнц сыграли вничью 1:1.

Майнц не может обыграть Борссию Дортмунд с 2020 года, 7 матчей подряд.

Прогноз на матч Майнц – Боруссия Дортмунд

Тяжело предсказать, в каком состоянии Боруссия Дортмунд подойдет к матчу против Майнца, ведь футболисты точно бурно праздновали успех в Париже. Моя ставка – забьют обе команды.

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