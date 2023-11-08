Зальцбург не смог остановить Интер

Интернационале Милан продолжает показывать фантастические результаты на выезде в текущем сезоне. Команда Симоне Индзаги в семи матчах за пределами Сан-Сиро после финала прошлого сезона Лиги чемпионов УЕФА не проиграла ни одного матча.

Сегодня была большая вероятность, что матч между Зальцбургом и Интером завершится вничью 0:0. Однако итальянскому клубу свои моменты ближе к концу игры удалось воплотить к гол: Лаутаро Мартинес реализовал пенальти.

Ранее мы сообщали, что в другом матче группы D сегодня Реал Сосьедад дома победил Бенфику 3:1.

Интер вместе с Реалом Сосьедад - досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА в группе D. Зальцбург и Бенфика в двух последних турах будут сражаться за Лигу Европы УЕФА.

В следующем туре Интер на выезде сыграет с Бенфикой, а Зальцбург поедет в гости к Реал Сосьедаду.

Зальцбург - Интер 0:1

Гол: Лаутаро Мартинес 85