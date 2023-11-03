WTA Finals 2023. Пегула уверенно обыграла Саккари, матч Соболенко и Рыбакиной прерван

Американская теннисистка Джессика Пегула (WTA 5) выиграла 3-й матч на Итоговом турнире WTA 2023.

В 3-м туре группы Бакалар американка в двух сетах обыграла Марию Саккари (Греция, WTA 9) за 1 час и 19 минут.

WTA Finals 2023. Хард

Группа Бакалар. 3-й тур

Джессика Пегула (США) – Мария Саккари (Греция) – 6:3, 6:2

Пегула выиграла все 3 тура в группе Бакалар и вышла в полуфинал WTA Finals 2023 из квартета с первого места. Помимо Саккари, Джессика также выиграла у Арины Соболенко и Елены Рыбакиной.

Еще одна полуфиналистка из группы Бакалар определится в матче Арина Соболенко – Елена Рыбакина. Их поединок был прерван из-за дождя во 2-м сете при счете 5:3 в пользу Рыбакиной. Первую партию выиграла Соболенко 6:1.

Поединок будет доигран после парных матчей Барбора Крейчикова / Катерина Синякова – Габриэла Давбровски / Эрин Рутлифф, Дезире Кравчик / Деми Схюрс – Николь Меличар-Мартинес / Эллен Перес.

Видеообзор матча Джессика Пегула - Мария Саккари