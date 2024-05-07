Президент Филадельфии анонсировал большие перемены в команде

Президент Филадельфии по баскетбольным операциям Дэрил Мори рассказал о планах клуба в межсезонье, анонсировав “большие перемены” в команде.

"У нас не будет преемственности. У нас будет преемственность с нашими звездами и нашим главным тренером, но в этом сезоне нас ждет много изменений.

Мы сосредоточены на Джоэле и Тайризе, и мы сосредоточены на настоящем моменте. Надо учитывать их возраст. Мы чувствуем, что сейчас находимся в окне, где нам нужно победить. В основном мы сосредоточены на том, чтобы привлечь лучших игроков, которые подходят Джоэлу и Тайризу.

Я чувствую, что мог бы лучше поработать с игроками, чтобы мы были в более выгодном положении для победы без Эмбииду. Тем не менее мы тратим 90 процентов времени на то, чтобы выяснить, как выиграть с ним титул. Это не может быть большим фокусом на том, как мы играем без него. Мы знаем, что команда не может выиграть чемпионат.

Это межсезонье - важное. Я в долгу перед болельщиками, перед собственниками и перед всеми, чтобы привести эту команду в состояние и на такое место, где мы будем конкурентоспособны", - заявил Мори в понедельник в штаб-квартире 76ers в Нью-Джерси.