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ПСЖ – Боруссия Дортмунд прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года

Даниил Шевчук Даниил Шевчук Експерт Dailysports
ПСЖ - Боруссия Д прогноз DAZN
ПСЖ ПСЖ
Лига Чемпионов 07 мая 2024, 15:00 ПСЖ - Боруссия Д
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Международные, Paris, Парк де Пренс
Боруссия Д Боруссия Д
Обзор H2H Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.62
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Во вторник, 7 мая, мы узнаем имя первого финалиста Лиги чемпионов УЕФА сезона-2023/24. ПСЖ после в Париже попытается отыграться после поражения в Дортмунде 0:1. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен аналитиками Dailysports.

ПСЖ

После поражения в первом матче полуфинала ПСЖ отдыхал в чемпионате Франции. Дело в том, что Лига 1 перенесла на следующую среду матчи ПСЖ и Марселя, которые продолжают борьбу в еврокубках. На предыдущей неделе стал известен диагноз центребека ПСЖ Люки Эрнандеса, который получил травму в Дортмунде. Увы, но он порвал крестообразные связки и пропустит 5-6 месяцев. Напомним, ПСЖ досрочно выиграл Лигу 1, а в финале Кубка Франции сыграет против Лиона. Так что команда Луиса Энрике сохраняет шансы на квадрупл.

Боруссия Дортмунд

Победой над ПСЖ Боруссия Дортмунд не только получила преимущество перед вторым матчем, но и решила проблему выхода в Лигу чемпионов на следующий сезон. Команда Элина Терзича наверняка финиширует на пятом месте в Бундеслиге, но благодаря высокому сезонному рейтингу Германии в сезонной таблице коэффициентов эту страну в следующем розыгрыше ЛЧ представят как минимум 5 команд. Из-за этого "шмели" получили возможность провести массовую ротацию в последнем матче против Аугсбурга. Но даже вторым составом дортмундцы разгромили соперника 5:1, а легендарный Марко Ройс, который объявил об уходе из клуба после завершения сезона, оформил гол+ассист.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Боруссия Дортмунд может выйти в свой третий финал Лиги чемпионов в истории. ПСЖ играл в финале лишь один раз.
  • Этот матч будет восьмым между ПСЖ и Боруссией Дортмунд в истории.
  • Дортмундцы никогда не обыгрывали ПСЖ в Париже.

Прогноз на матч ПСЖ – Боруссия Дортмунд

ПСЖ – фаворит матча, но Боруссия Дортмунд уже доказала, что способна взламывать оборону команды Луиса Энрике. Моя ставка – забьют обе команды.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.62
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