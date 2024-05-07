EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости крикета ИГИЛ угрожает сорвать матчи Кубка мира по крикету T20

ИГИЛ угрожает сорвать матчи Кубка мира по крикету T20

Новости крикета Сегодня, 12:58
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
ИГИЛ угрожает сорвать матчи Кубка мира по крикету T20 ИГИЛ угрожает сорвать матчи Кубка мира по крикету T20

1 июня в США и в Карибском регионе стартует девятый розыгрыш Кубка мира по крикету Т20, но этот турнир может быть омрачен из-за нападок террористов.

Как информирует Daily Mail, террористическая организация «Исламское государство» поощряет нападения на турнир и на эти заявления уже реагируют власти в местах проведения соревнований.

Так, премьер-министр Тринидада и Тобаго Кит Роули рассказал местной прессе, что полностью обезопасить себя от нападок исламистов будет невозможно, но органы правопорядка намерены уменьшить эти угрозы и будут проявлять бдительность.

О безопасности во время Кубка мира Т20 заговорили и в Международном совете крикета, заверив все заинтересованные стороны, что для этих целей уже разработан комплексный и надежный план, чтобы все были спокойны.

Напомним, что повышенная террористическая угроза также присутствует и в Париже, где летом пройдут Летние Олимпийские игры, из-за чего подвернуться изменениям может церемония открытия Игр.

Популярные новости
Главный тренер топ-сборной Южной Америки вызвал игрока из аматорской лиги Новости футбола Вчера, 09:39 Главный тренер топ-сборной Южной Америки вызвал игрока из аматорской лиги
Новости футбола 05 мая 2024, 13:24 Байер повторил абсолютный рекорд всех времен по матчам без поражений
Звезда Голливуда стал совладельцем Лидс Юнайтед Новости футбола 05 мая 2024, 06:58 Звезда Голливуда стал совладельцем Лидс Юнайтед
Еще один клуб из Саудовской Аравии вступает в борьбу за Жозе Моуринью Новости футбола 05 мая 2024, 05:56 Клуб из Саудовской Аравии вступает в борьбу за Жозе Моуринью
ВИДЕО. Неловко вышло. Фанаты нидерландского клуба слишком рано начали праздновать победу Новости футбола 04 мая 2024, 06:04 ВИДЕО. Неловко вышло. Фанаты нидерландского клуба слишком рано начали праздновать победу
В этот день. 12 лет назад был забил один из самых необычных и красивых голов в АПЛ Новости футбола 02 мая 2024, 10:11 12 лет назад был забит один из самых необычных и красивых голов в АПЛ
Больше новостей
Последние новости
Новости бокса Сегодня, 12:59 Эффектная экс-чемпионка мира по боксу завершает спортивную карьеру из-за травмы головного мозга Новости крикета Сегодня, 12:58 ИГИЛ угрожает сорвать матчи Кубка мира по крикету T20 Новости футбола Сегодня, 12:38 Утерянный «Золотой мяч» Марадоны продадут на аукционе Новости футбола Сегодня, 12:28 Экс-игрока Ман Сити и Эвертона вытащили из клубного автобуса и арестовали за неуплату алиментов Новости бокса Сегодня, 12:03 "Жду не дождусь". Усик оставил смелое послание Фьюри за полторы недели до боя Новости футбола Сегодня, 12:02 Президент Хетафе раскрыл план Ман Юнайтед по Гринвуду и назвал претендента на вингера Новости баскетбола Сегодня, 11:22 Президент Филадельфии анонсировал большие перемены в команде Новости футбола Сегодня, 11:20 Официально. Тьяго Силва вернется в свой первый клуб Новости футбола Сегодня, 11:03 Агент Дзаньоло намекнул на лигу, в который окажется его клиент Новости футбола Сегодня, 10:57 Холанд наладил прицел. WhoScored назвал команду игровой недели АПЛ
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Бешикташ – Анкарагюджю прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года Футбол Сегодня Суперспорт Юнайтед – Сехухуне прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года Футбол Сегодня Кейптаун Сити – Сволловс прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года Футбол Сегодня Кайзер Чифс – ТС Гэлакси прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года Футбол Сегодня Кейптаун Сити – Морока Свэллоуз прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года Баскетбол Сегодня Панатинаикос – Маккаби Тель-Авив прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года Футбол Сегодня Болтон – Барнсли прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года Футбол Сегодня ПСЖ – Боруссия Дортмунд прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года Футбол Сегодня ПСЖ – Боруссия Дортмунд прогноз и ставки на матч 7 мая 2024 года от Сергея Коваля Баскетбол Сегодня Бостон Селтикс — Кливленд Кавальерс прогноз и ставки на матч 8 мая 2024 года