ИГИЛ угрожает сорвать матчи Кубка мира по крикету T20

1 июня в США и в Карибском регионе стартует девятый розыгрыш Кубка мира по крикету Т20, но этот турнир может быть омрачен из-за нападок террористов.

Как информирует Daily Mail, террористическая организация «Исламское государство» поощряет нападения на турнир и на эти заявления уже реагируют власти в местах проведения соревнований.

Так, премьер-министр Тринидада и Тобаго Кит Роули рассказал местной прессе, что полностью обезопасить себя от нападок исламистов будет невозможно, но органы правопорядка намерены уменьшить эти угрозы и будут проявлять бдительность.

О безопасности во время Кубка мира Т20 заговорили и в Международном совете крикета, заверив все заинтересованные стороны, что для этих целей уже разработан комплексный и надежный план, чтобы все были спокойны.

Напомним, что повышенная террористическая угроза также присутствует и в Париже, где летом пройдут Летние Олимпийские игры, из-за чего подвернуться изменениям может церемония открытия Игр.