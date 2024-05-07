Организаторов Олимпиады-2024 призывают изменить церемонию открытия в целях безопасности

Этим летом открытие Олимпийских игр должно стать первым, которое пройдет не на стадионе. Ранее было запланировано, что 10 000 спортсменов проплывут на лодках по реке Сена, а за ними будут наблюдать 300 000 зрителей, которые расположатся на берегах.

Однако несмотря на то, что в ночь открытия Олимпийских игр с 25 на 26 июля будет задействовано около 45000 полицейских, последнее время стали появляться опасения касательно безопасности.

Организаторов Олимпиады призвали отказаться от своих планов и провести открытие традиционно. Также, согласно сообщениямDailyMail, некоторые олимпийские комитеты призывают свих спортсменов отказаться от церемонии открытия и не присутствовать на ней в целях безопасности.

Правительство Франции подняло уровень террористической опасности до самого высокого после теракта в московском концертном зале в марте. После этого группировка Исламское государство публиковало угрозы совершить теракт на четвертьфинальных матчах Лиги чемпионов, в том числе в Париже.

Сообщается, что организаторов Олимпиады призывают перенести церемонию открытия на наибольшую арену Франции, которая расположена в столице – «Стад де Франс».

Решение организаторов и Международного олимпийского комитета на данный момент неизвестно, но летом мы наверняка увидим одну из самых серьезных подготовок к охране правопорядка.