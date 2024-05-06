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Главная Прогнозы Бостон Селтикс — Кливленд Кавальерс прогноз и ставки на матч 8 мая 2024 года

Бостон Селтикс — Кливленд Кавальерс прогноз и ставки на матч 8 мая 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Бостон Селтикс - Кливленд Кавальерс прогноз Фото: isport.ua/ Автор неизвестен
Бостон Селтикс Бостон Селтикс
НБА 07 мая 2024, 18:00 Бостон Селтикс - Кливленд Кавальерс
Бостон , T.D. Garden
Кливленд Кавальерс Кливленд Кавальерс
Прогноз на матч Тотал больше 205
Коэф.: 1.63
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В рамках первого матча серии второго раунда плей-офф НБА состоится поединок между Бостоном и Кливлендом. Встреча пройдет в ночь на среду, 8 мая. Начало игры запланировано на 01:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Бостон Селтикс

Селтикс считаются главным фаворитом на победу в лиге и сполна подтверждают этот статус на площадке. Бостон уверенно финишировал на первой позиции в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата, а в первом раунде плей-офф не заметил сопротивления Майами Хит. Селтикс проиграли на своем паркете всего пять матчей в этом сезоне, а из кадровых потерь можно отметить возможное отсутствие Кристапса Порзингиса. Латвийский форвард из-за травмы пропустил последний матч своей команды.

Кливленд Кавальерс

Кавальерс удивили многих в регулярной кампании, заняв высокое четвертое место. На минувшей стадии плей-офф команда провела тяжелейшую семиматчевую серию против Орландо Мэджик. В связи с этим у Кливленда на отдых и подготовку к матчам против Бостона было аж на четыре дня меньше, чем у соперника. Учитывая это можно предположить, что свежести Кливленду может не хватить. Плюс у Кавальерс определенные проблемы с составом из-за травм троих баскетболистов основной обоймы.

Интересные факты и личные встречи

  • Бостон на своем паркете набирает не менее 100 очков на протяжении 22-х матчей кряду.
  • Кавальерс проиграл шесть гостевых матчей кряду, в том числе все матчи серии против Орландо.
  • В регулярном чемпионате по личным встречам сильнее был Селтикс — 2:1.

Бостон Селтикс — Кливленд Кавальерс Прогноз

Сомневаться в победе хозяев не приходится. Полагаю, что особой интриги в этом матче ждать не стоит, а ставить буду на тотал больше 205 очков.

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Прогноз на матч Тотал больше 205
Коэф.: 1.63
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