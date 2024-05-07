Челси летом укажет на дверь своему форварду
Новости футбола Сегодня, 13:33
Челси летом укажет на дверь своему форварду
Концовку нынешнего сезона нападающий Челси Армандо Броя проводит в аренде в Фулхэме, но даже по возвращению из её на албанского игрока на «Стэмфорд Бридж» не рассчитывают.
Согласно Фабрицио Романо, «пенсионеры» намерены распрощаться с игроком, как только он вернется в Челси. Конкретных претендентов инсайдер не назвал, но подчеркнул, что за ним следят не только в АПЛ, но и на континенте тоже, рассматривая его как главную опцию к усилению.
Ранее сообщалось, что Челси готов пожертвовать 22-летним албанским нападающим, а также ещё тремя игроками ради того, чтобы удержать от ухода защитника Льюи Колвилла.
В составе Фулхэма Броя получил только 57 минут игрового времени в семи матчах «дачников», отметившись только одной результативной передачей.
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