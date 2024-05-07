"Жду не дождусь". Усик оставил смелое послание Фьюри за полторы недели до боя
Украинский чемпион WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (21–0, 14 КО) оставил очередное послание обладателю пояса WBC Тайсону Фьюри.
Усик и Фьюри сразятся за титул абсолютного чемпиона в хэвивейте 18 мая в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде. На кону будут стоять все пояса и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
«Жду не дождусь, когда наконец-то увижу тебя в ринге», — написал украинец на своей странице в Instagram.
Ранее Турки Аль-Шейх заявил, что реванш между Александром и Тайсоном запланирован на 12 или 13 октября 2024 года. В случае, если Фьюри и Усик одержат по одной победе после двух боев, им будет назначен третий бой после битвы Цыганского короля против своего соотечественника.
Вполне вероятно, что нас может ждать трилогия в борьбе за титул абсолютного чемпиона.