"Жду не дождусь". Усик оставил смелое послание Фьюри за полторы недели до боя

Украинский чемпион WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (21–0, 14 КО) оставил очередное послание обладателю пояса WBC Тайсону Фьюри.

Усик и Фьюри сразятся за титул абсолютного чемпиона в хэвивейте 18 мая в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде. На кону будут стоять все пояса и звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

«Жду не дождусь, когда наконец-то увижу тебя в ринге», — написал украинец на своей странице в Instagram.

Ранее Турки Аль-Шейх заявил, что реванш между Александром и Тайсоном запланирован на 12 или 13 октября 2024 года. В случае, если Фьюри и Усик одержат по одной победе после двух боев, им будет назначен третий бой после битвы Цыганского короля против своего соотечественника.

Вполне вероятно, что нас может ждать трилогия в борьбе за титул абсолютного чемпиона.