Экс-игрока Ман Сити и Эвертона вытащили из клубного автобуса и арестовали за неуплату алиментов

Известный бразильский футболист Жо Алвес арестован в Бразилии за неуплату алиментов своей бывшей девушке, модели Майаре Кидролли, сообщает The Sun.

По информации источника, футболиста вытащили прямо из клубного автобуса бразильского Амазонаса, когда Жо вместе с партнерами по команде ехал на игру с Понте Прета в понедельник.

Экс-игрок Манчестер Сити обвиняется в неуплате алиментов модели Майаре Кидролли. 37-летнего ветерана доставили в 10-й полицейский участок Кампинаса, где его он провел всю ночь.

Футболист и модель - родители 16-месячного мальчика. Сам Жо отрицал отцовство. В конце прошлого года бывший нападающий Коринтианса прошел тест ДНК, чтобы подтвердить свое отцовство. Результат был положительным и девушка подала на футболиста иск в суд, который был удовлетворен.

Жо также известен по выступлениям за Эвертон, Атлетико Минейро, московский ЦСКА, Галатасарай, помимо прочих клубов.