Утерянный «Золотой мяч» Марадоны продадут на аукционе

Более четверти века «Золотой мяч» Диего Марадоны, который тот получил за звание лучшего игрока чемпионата мира 1986 года, считался утерянным, но вскоре после находки награда получит своего нового владельца.

О том, что награда выставлена на продажу, сообщил аукционный дом Aguttes, который и будет проводить торги. Стартовая цена данного лота не разглашается, но она оценивается в несколько миллионов евро. Ценна она не только значимостью, но и криминальной историей, которой награда окутана.

Как рассказывает France Football, «Золотой мяч» был украден из банка в Неаполе в 1989 году, где Марадона его хранил, а нашелся он только в 2016 году, когда скромный коллекционер Абдельхамид признался, что купил его за несколько сотен евро, не зная, что это именно та награда.

Согласно французскому законодательству, коллекционер имеет все основания, чтобы считаться владельцем «Золотого мяча», так как он купил его не ведая, что он был украден, а Марадона, а вскоре его наследники не заявили права на награду в течение трёх лет после покупки. Таким образом, несколько миллионов евро окажутся именно в кармане Абдельхамида.