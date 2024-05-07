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НХЛ определила троих претендентов на звание лучшего игрока сезона 2023/24

Новости хоккея Сегодня, 13:35
Кирилл Романенко эксперт Dailysports Кирилл Романенко
НХЛ определила троих претендентов на звание лучшего игрока сезона 2023/24 Фото: NHL

Правый нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, центровой «Колорадо Эвеланш» Нэйтан Маккиннон и центровой «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид вошли в финальную тройку претендентов на Харт Трофи в сезоне 2023–2024, объявила сегодня Национальная хоккейная лига.

Харт Трофи - приз, ежегодно присуждающийся лучшему игроку регулярного чемпионата НХЛ.

Кучеров, Маккиннон и Макдэвид стали лучшими бомбардирами сезона, набрав 144, 140 и 132 очка соответственно. Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз» может выиграть «Харт Трофи» второй сезон подряд и четвертый раз в карьере.

Маккиннон финишировал вторым в НХЛ по результативности и установил рекорд франшизы - 51–89–140 (82 GP). Кучеров возглавил НХЛ и установил рекорд франшизы с результатом 44–100–144 (81 GP) – второй по величине результат среди всех игроков за последние 28 лет.

Макдэвид, действующий обладатель «Харт Трофи», занял третье место в лиге по очкам: 32–100–132 (76 GP). Он стал шестым игроком в истории НХЛ, завершившим как минимум семь регулярных сезонов со 100 или более очками, и первым с 1992–93 годов, достигшим этого результата в течение четырех или более сезонов подряд.

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