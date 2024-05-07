Президент Хетафе раскрыл план Ман Юнайтед по Гринвуду и назвал претендента на вингера

Минувшим летом Манчестер Юнайтед сослал своего опального вингера Мэйсона Гринвуда в аренду в Хетафе, где тот заиграл новыми красками и привлек к себе внимание множества клубов, который на «Олд Траффорд» готовы монетизировать.

Собственно, о планах «манкунианцев» на игрока в разговоре с Radio Marca поведал президент Хетафе Анхель Торрес, который признал, что Манчестер Юнайтед действительно готов попрощаться с 22-летним вингером, но в случае получения хорошего предложения.

Также босс клуба из пригорода Мадрида назвал своего коллегу, с которым он разговаривал по поводу Гринвуда: