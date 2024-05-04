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Хетафе хочет продлить аренду Гринвуда, но Ман Юнайтед настаивает на полноценном трансфере

Новости футбола Сегодня, 14:00
Владимир Мельник эксперт Dailysports Владимир Мельник
Хетафе хочет продлить аренду Гринвуда, но Ман Юнайтед настаивает на полноценном трансфере Фото: dailymail.co.uk/ Автор неизвестен

Манчестер Юнайтед в настоящее время ведет переговоры с Хетафе о возможности второй аренды Мэйсона Гринвуда. Однако клуб предпочел бы постоянный трансфер. Об этом сообщает The Athletic.

Хетафе заинтересован в продлении аренды Гринвуда еще на один год, учитывая его хорошую игру в текущем сезоне. Сообщается также о том, что другие клубы Ла Лиги тоже проявляют интерес к Гринвуду. В связи с этим в Манчестере рассматривают еще один вариант с арендой, только если не получат приемлемое полноценное предложение.

Контракт Гринвуда истекает в 2025-м году, но "красные дьяволы" могут продлить его еще на один год, согласно соответствующему пункту в договоре. Однако в Хетафе полны надежд и уверенны, что смогут выиграть конкуренцию за игрока у других команд Ла Лиги.

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