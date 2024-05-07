Эффектная экс-чемпионка мира по боксу завершает спортивную карьеру из-за травмы головного мозга

Бывшая чемпионка мира по боксу Хизер Харди приняла решение завершить спортивную карьеру.

Эффектная спортсменка решилась на такой шаг в связи с последствиями после травмы головного мозга, о чем она сообщила в эмоциональном посте в социальных сетях.

Харди, которая владела титулом чемпиона мира по версии WBO в суперлегком весе с октября 2018 года по сентябрь 2019 года, первоначально диагностировали сотрясение мозга после того, как она пожаловалась на ухудшение зрения после своего поражения от Аманды Серрано в августе.

Однако зрение 42-летней спортсменки вскоре ухудшилось, когда она отправилась в тренировочный лагерь для своего следующего боя 11 мая, из-за чего она не могла видеть в течение двух дней, а также значительно потеряла в весе.

Медицинское обследование показало, что девушка получила повреждение головного мозга из-за того, что за свою 12-летнюю карьеру получала слишком много сотрясений мозга. Это означает, что она рискует ослепнуть, если продолжит драться.

Full post is very much worth your time if you don’t have IG. The reality of the fight game for these athletes can be so scary. Thanks for the wars, Heather. All the best in your retirement. https://t.co/hICaoXM7x3 pic.twitter.com/SpgUJxxK9Q — Benny Gin Drinks (@benhasfailed) May 6, 2024

Таким образом, не только запланированный в этом месяце бой Харди против Кристин Фереа не состоится, но она вообще уходит из профессиональных единоборств.