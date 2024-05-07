Эффектная экс-чемпионка мира по боксу завершает спортивную карьеру из-за травмы головного мозга
Бывшая чемпионка мира по боксу Хизер Харди приняла решение завершить спортивную карьеру.
Эффектная спортсменка решилась на такой шаг в связи с последствиями после травмы головного мозга, о чем она сообщила в эмоциональном посте в социальных сетях.
Харди, которая владела титулом чемпиона мира по версии WBO в суперлегком весе с октября 2018 года по сентябрь 2019 года, первоначально диагностировали сотрясение мозга после того, как она пожаловалась на ухудшение зрения после своего поражения от Аманды Серрано в августе.
Однако зрение 42-летней спортсменки вскоре ухудшилось, когда она отправилась в тренировочный лагерь для своего следующего боя 11 мая, из-за чего она не могла видеть в течение двух дней, а также значительно потеряла в весе.
Медицинское обследование показало, что девушка получила повреждение головного мозга из-за того, что за свою 12-летнюю карьеру получала слишком много сотрясений мозга. Это означает, что она рискует ослепнуть, если продолжит драться.
Таким образом, не только запланированный в этом месяце бой Харди против Кристин Фереа не состоится, но она вообще уходит из профессиональных единоборств.