Определилась первая участница 1/2 финала на Итоговом турнире WTA 2023

5-я ракетка мира из США Джессика Пегула стала первой теннисисткой, которая вышла в полуфинал Итогового турнира WTA 2023, который проводится на хардовых покрытиях в Канкуне (Мексика).

Джессика выиграла стартовые два матча в группе «Бакалар». В 1-м туре Пегула закрыла Елену Рыбакину, а затем одолела первую ракетку мира Арину Соболенко.

Учитывая тот факт, что Рыбакина выиграла у Марии Саккари во 2-м туре, Джессику по очкам (у которой их 2) может догнать кто-то из двух участниц: Рыбакина или Соболенко. У Елены и Арины по 1-й победе (по 1 набранному очку). Именно они и сыграют между собой в последнем 3-м туре и определят еще одну полуфиналистку из группы Бакалар.

Поскольку в полуфинал из квартета выйдут 2 теннисистки, Пегула при любых раскладах гарантировала себе место в плей-офф.

В 3-м туре группового этапа Джессика сыграет против Марии Саккари, которая уже потеряла шансы на выход в полуфинал из-за двух поражений: Рыбакиной и Соболенко.

Таблица группы Бакалар после двух туров

Вилдеообзор матча 2-го тура Арина Соболенко - Джессика Пегула



Видеообзор матча 2-го тура Елена Рыбакина - Мария Саккари