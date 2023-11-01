Поражение первой ракетки мира и матч-триллер. Результаты матчей Итогового турнира WTA

В мексиканском Канкуне состоялись очередные матчи группового этапа Итогового турнира WTA.

В ночь на 1 ноября состоялась встреча американки Джессики Пегулы и белоруски Арины Соболенко. В двух сетах представительница США победила первую ракетку мира – 6:4, 6:3.

Интересно, что Пегула выиграла 2-й очный поединок и 1-й с 2020 года.

Отметим, что в первом туре WTA Finals американка выиграла у Елены Рыбакиной и теперь она является лидером своей группы.

Джессика и Соболенко играют в одной группе с Марией Саккари и Рыбакиной, которые провели свой матч позже. Поединок между представительницами Греции и Казахстана выдался зрелищным и в нем было три сета.

В итоге победу праздновала Рыбакина со счетом 6:0, 6:7 (4:7), 7:6 (7:2). Отметим, что это вторая победа в очных матчах для казашки.

Отметим, что Рыбакина и Саккари проиграли матчи 1-го тура. Первая уступила Пегуле, а гречанка проиграла Соболенко 6:0, 6:1.