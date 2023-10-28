ВИДЕО. Вот это гол! Харри Кейн забил в Бундеслиге со своей половины поля

Английский нападающий Харри Кейн забил выдающийся гол в матче 9 тура Бундеслиги.

В игре против Дармштадта для Баварии все начиналось непросто: Йозуа Киммих получил красную карточку уже на четвертой минуте. Однако до перерыва соперник заработал две красных карточки, поэтому первый тайм "рекордмастер" заканчивал с преимуществом на одного футболиста на поле. Тем не менее, перед началом второго тайма счет на табло был 0:0.

Но во втором тайме Бавария не оставила ни единого шанса Дармштадту: в воротах одного из аутсайдеров Бундеслиги побывало восемь голов.

Хет-трик оформил Харри Кейн. Свой второй гол в игре форвард забил со своей половины: он заметил, что вратарь вышел далеко из ворот и решил пробить из центрального круга.

После международной паузы Кейн сыграл за Баварию три матча и забил за это время пять голов.